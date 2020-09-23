Отец Тесака заявил, что не верит в самоубийство сына

Отец Максима Марцинкевича, более известного под псевдонимом Тесак, не верит в самоубийство своего сына. Об этом он рассказал корреспонденту Mash. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале новостного интернет-проекта.
Вчера Сергей Марцинкевич прибыл в Челябинск, чтобы забрать тело Тесака. Его планируют похоронить в Москве.
«Я уверен, что это убийство, мы написали заявление об уголовном деле», — сообщил журналисту Сергей Евгеньевич.
Напомним, тело националиста Марцинкевича было обнаружено в СИЗО №3 Челябинска утром 16 сентября. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.