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Украина вышла в лидеры по производству детской порнографии 

Украина.ру 1 час назад
Украина вышла в лидеры по производству детского порно
Фото: Pixabay
Украина является третьей страной в мире по количеству фото— и видеопродукции, изображающей сексуальное насилие над детьми. Об этом 23 сентября заявил на круглом столе в Киеве уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, передает «Цензор. НЕТ»
Часто производителями видео и фото являются родственники пострадавшего ребенка. Пробелы в законодательстве не дают привлечь их к ответственности.

«Сегодня Украина на третьем месте в мире по изготовлению материалов, изображающих сексуальное насилие над детьми», — сказал он.

Отдельной проблемой Кулеба считает повторные допросы пострадавших детей в судебном процессе. Также уполномоченный по правам ребенка считает неприемлемым отсутствие ответственности за просмотр порнографических материалов с участием детей.
В связи с этим Кулеба призвал Раду внести соответствующие изменения в украинское законодательство.
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Происшествия , Николай Кулеба , Киев
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