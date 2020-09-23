«Это убийство»: отец Тесака сделал заявление 

Отец националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, заявил Telegram-каналу Mash, что не верит в совершение его сыном суицида и будет добиваться возбуждения уголовного дела.
Как писал «Рамблер», 16 сентября стало известно, что тело Марцинкевича было обнаружено в одиночной камере челябинского СИЗО №3, где он ждал пересылку в Москву. Следствие считает, что Тесак покончил жизнь самоубийством. Также в распоряжении правоохранителей оказалось несколько предсмертных записок.
По словам отца националиста, прибывшего в Челябинск за телом сына, он не верит в основную версию следствия.
«Я уверен, что это убийство. Мы написали заявление о возбуждении уголовного дела. Как дальше пойдет, узнаем», — заявил Сергей Марцинкевич.
По словам адвоката Алексея Михальчика, ведется доследственная проверка.
«Нам отказались показывать документы: фото-таблицу, протокол осмотра места происшествия. Сказали, что эти материалы мы сможем посмотреть, когда уже будет принято какое-то процессуальное решение», — пояснил он.