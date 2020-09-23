Срочник Шамсутдинов признал вину 

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов признал свою вину в расстреле сослуживцев. Об этом сообщил сегодня Следственный комитет России.

Как писал «Рамблер», 25 октября 2019 года в воинской части в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам. В результате восемь военнослужащих погибли, двое получили ранения. Свои действия солдат-срочник объяснил тем, что не мог и «дальше терпеть над собой издевательства».

По данным следкома, у Шамсутдинова были четыре магазина, снаряженные 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм каждый, он расстрелял своих сослуживцев из автомата АК-74М, «целясь им в область головы, груди и спины».

«Израсходовав первый магазин, он присоединил новый и продолжил стрельбу. Предполагая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, Шамсутдинов решил их осмотреть и, обнаружив раненых, произвел в них дополнительные выстрелы», — сообщили в ведомстве.

По данным СК России, судебная экспертиза признала срочника вменяемым.

«Обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте», — подчеркивается в сообщении.

В следкоме отметили, что расследование дела об «убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом» и «покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом» завершено и оно передано на рассмотрение во 2-й Восточный окружной военный суд