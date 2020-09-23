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Шестеро заключённых сбежали из колонии в Дагестане 

Павел Тиунов 26 минут назад
В Дагестане из колонии строгого режима сбежали шесть преступников, каждый из которых отбывал солидный срок, сообщает РИА Новости. Зэки сделали подкоп и исчезли незаметно.
Заключенные бежали из исправительной колонии №2 в поселке Шамхал. 22 сентября надзиратели, обходя контрольно-следовую полосу, которую зэки называют «запретной зоной», обнаружили лаз под ограждением. Сотрудники ФСИН сразу организовали подсчет заключенных. Оказалось, что не хватате шестерых человек.
"Все бегут": "джентельмены удачи" предпочитают подкоп
Telegram-канал Mash опубликовал имена беглецов. Колонию незаметно для администрации покинули Шамиль Бойматов, Рашид Аминов, Магомед Абдулкадиров, Махмадрасул Машрабов, Магди Мириев и Нажмудин Ахмеднабиев, которые отбывали наказание кто за убийство, кто за незаконные оборот наркотиков.
Известно, что в настоящее время идет розыск заключенных. По их следу направили группы преследования, в округе выставили временные посты, местным правоохранителям разослали ориентировки.
Телеканал «360» опубликовал видео, на котором запечатлен подкоп. На записи видно, что вход в лаз располагается на территории колонии в непосредственной близости от «запретной зоны». Тоннель проходит под контрольно-следовой полосой и ограждением колонии.
Комментарии
Происшествия , Видео , ФСИН , РИА Новости , Республика Дагестан
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