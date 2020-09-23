Шестеро заключённых сбежали из колонии в Дагестане 

Все новости на карте

Заключенные бежали из исправительной колонии №2 в поселке Шамхал. 22 сентября надзиратели, обходя контрольно-следовую полосу, которую зэки называют «запретной зоной», обнаружили лаз под ограждением. Сотрудники ФСИН сразу организовали подсчет заключенных. Оказалось, что не хватате шестерых человек.

Telegram-канал Mash опубликовал имена беглецов. Колонию незаметно для администрации покинули Шамиль Бойматов, Рашид Аминов, Магомед Абдулкадиров, Махмадрасул Машрабов, Магди Мириев и Нажмудин Ахмеднабиев, которые отбывали наказание кто за убийство, кто за незаконные оборот наркотиков.

Известно, что в настоящее время идет розыск заключенных. По их следу направили группы преследования, в округе выставили временные посты, местным правоохранителям разослали ориентировки.