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Появилось видео вырытого в российской колонии подземного тоннеля 

Lenta.ru 52 минуты назад
Появилось видео подземного тоннеля, вырытого заключенными российской колонии строгого режима для побега. Запись опубликована Telegram-каналом «Опер Слил».
На кадрах виден тоннель под землей, выход из которого находится за пределами ограждения колонии.
Инцидент произошел в спецучреждении Дагестана. В настоящее время идет поиск шести беглецов, двое из которых отбывали наказание в виде 14 и 15 лет за убийство, остальные были осуждены за торговлю наркотиками.
Ранее сообщалось, что 22 сентября охрана во время обхода обнаружила подкоп на контрольно-следовой полосе. Сразу после этого заключенных пересчитали, и обнаружили пропажу шести человек. На розыск сбежавших поднят личный состав УФСИН по Дагестану, выставлены временные розыскные посты, разосланы ориентировки.
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Происшествия , Видео , ФСИН
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