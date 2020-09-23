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«Убью, с***а»: россиянин набросился на таксиста

Павел Тиунов
1 час назад
В Новосибирске клиент, разъяренный отказом везти детей без детского кресла, набросился на таксиста и повредил его машину, сообщает издание Ngs.ru. Извозчик написал на обидчика заявление в полицию.
«Убью, с***а»: россиянин набросился на таксиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 сентября. Водитель рассказал журналистам, что семейная пара с двумя детьми вызвала машину по тарифу «эконом». Прибыв на место вызова, таксист пояснил, что им следует заказать такси по тарифу «детский», поскольку он не хочет нарушать правила дорожного движения.
Женщина отметила, что это уже пятая попытка уехать и потребовала водителя отвезти ее семью. Извозчик отказался. Тогда разъяренный глава семейства перешел в наступление: он подбежал к авто, выломал боковое стекло, несколько раз ударил водителя, несколько раз пнул дверь автомобиля, оставив на кузове приличную вмятину.
«Убью, с**а», - кричал в порыве гнева несостоявшийся пассажир.
Таксист снял потасовку на телефон, которые впоследствии оказался в руках буйного клиента. В результате смартфон оказался разбит.
Водитель вызвал на место происшествия полицию, съездил в травмпункт и снял побои. В планах таксиста судиться с обидчиком за компенсацию морального и материального вреда. Мужчина уверяет, что поврежденный автомобиль и разбитый телефон лишили его возможности зарабатывать и кормить семью.
Происшествия,Новосибирский городской сайт,Новосибирск,
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