Зеки сбежали из колонии строгого режима, вырыв подкоп

Известно, что все беглецы были приговорены на сроки от восьми до 15 лет лишения свободы. Двое из них сидели за убийство.

К месту ЧП уже выехал руководитель УФСИН по Дагестану Андрей Поляков , а также заместители начальника управления, оперативный штаб, оперативный состав, отдел собственной безопасности, отдел специального назначения. Сбежавших заключенных ловят по горячим следам.