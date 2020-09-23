Зеки сбежали из колонии строгого режима, вырыв подкоп

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Вырытый сбежавшими заключенными подкоп попал на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Заключенные сбежали из колонии строгого режима № 2 в Дагестане. Шесть человек, отбывающих наказание в пенитенциарном учреждении, расположенном в поселке городского типа Шамхал, устроили побег, вырыв подкоп. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «ОПЕР Слил».
Известно, что все беглецы были приговорены на сроки от восьми до 15 лет лишения свободы. Двое из них сидели за убийство.
К месту ЧП уже выехал руководитель УФСИН по Дагестану Андрей Поляков, а также заместители начальника управления, оперативный штаб, оперативный состав, отдел собственной безопасности, отдел специального назначения. Сбежавших заключенных ловят по горячим следам.
Происшествия , Видео , Андрей Поляков , ФСИН , Республика Дагестан , Шамхал
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