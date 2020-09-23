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Россиянка отправляла в соцсети порно с трехлетней дочерью 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Россиянка отправляла в соцсети порно с трехлетней дочерью
Фото: РИА Новости
Жительница Гороховецкого района Владимирской области, выложившая в Интернет порноснимки своей трехлетней дочери, приговорена к шести годам колонии общего режима. Об этом говорится в сообщении на сайте Владимирского областного суда.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о том, что 22-летняя жительница Гороховецкого района сделала порнографические фотографии своей маленькой дочери, пока та спала, и отправила их одному из пользователей соцсетей. Следователи заявили, что обвиняемая признала вину и раскаялась.
В пресс-службе суда подчеркнули, что дело вызвало большой общественный резонанс, однако суд признал смягчающие обстоятельства исключительными и назначил наказание меньше, чем предусматривает статья «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов».

«Суд назначил наказание осужденной ниже низшего предела в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, женщина была взята под стражу в зале суда, однако приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.
Комментарии 1
Происшествия , ФСИН , Владимирская Область
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