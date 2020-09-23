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В российской школе дети отравились бесплатными обедами 

Lenta.ru и ещё 2 50 минут назад
Школьники отравились бесплатными обедами
Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»
Двое детей отравились бесплатными школьными обедами в Чите. По факту сообщений об инциденте краевая прокуратура начала проверку, говорится на сайте надзорного ведомства.
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Ранее руководитель Забайкальского правозащитного центра Анастасия Коптеева на своей странице в Facebook опубликовала обращение матери отравившихся детей к губернатору Забайкалья Александру Осипову.
Жительница Читы утверждает, что ее дети, второклассник Елисей и четвероклассница Божена, тяжело отравились школьными обедами, которые, к тому же, в столовой подают остывшими. Она потребовала разобраться в ситуации.

«Детей тошнило с 12 часов ночи до 7 утра. Их попросту вывернуло наизнанку цельными макаронами с подливкой и курицей, — заявила женщина. — Бесплатное питание — не значит накормить детей, чем попало». По ее словам, родители некоторых других школьников также подтвердили, что их детей тошнит после обедов в столовой.

ТАСС сообщает, что комиссия городского комитета образования выезжала в школу с проверкой и нарушений не обнаружила.
18 сентября стало известно, что в Санкт-Петербурге восемь детей отравились парами хлора при купании в бассейне. Пятерых детей направили в больницу, у двоих из них диагностировали ингаляционное отравление средней степени тяжести.
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Комментарии 27
Происшествия , Александр Осипов , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Чита
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