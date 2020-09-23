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Назначена дата слушания по делу срочника Шамсутдинова 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 1 час назад
Назначена дата слушания по делу Шамсутдинова
Фото: Соцсети
Второй Восточный окружной военный суд в Чите назначил на 29 сентября предварительное слушание по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, сообщил его адвокат Равиль Тугушев.

«Предварительное слушание назначено на 29 сентября на 14.00 (8.00 мск)», — передает РИА «Новости» слова Тугушева.

Он отметил, что предварительное слушание, как ожидается, пройдет в закрытом режиме, поскольку в ходе него должен начаться отбор коллегии присяжных заседателей.
Напомним, в октябре прошлого года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения. СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.
При этом сам Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях. Позже Шамсутдинов попросил прощения у семей убитых.
Потерпевшими по делу о неуставных отношениях в части проходят восемь человек.
1 июня стало известно, что Шамсутдинову предъявили новое обвинение.
Позднее сообщалось, что со стороны офицеров были зафиксированы неуставные отношения. Там был отказ в возбуждении уголовного дела, но отказ по не реабилитирующим основаниям. Там было и превышение должностных полномочий, и неуставные взаимоотношения.
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Комментарии
Происшествия , Рамиль Шамсутдинов , СКР , РИА Новости , Забайкальский Край , Чита
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