Назначена дата слушания по делу Шамсутдинова

Второй Восточный окружной военный суд в Чите назначил на 29 сентября предварительное слушание по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова , обвиняемого в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае , сообщил его адвокат Равиль Тугушев.

«Предварительное слушание назначено на 29 сентября на 14.00 (8.00 мск)», — передает РИА «Новости» слова Тугушева.

Он отметил, что предварительное слушание, как ожидается, пройдет в закрытом режиме, поскольку в ходе него должен начаться отбор коллегии присяжных заседателей.

Напомним, в октябре прошлого года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения. СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

При этом сам Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях. Позже Шамсутдинов попросил прощения у семей убитых.

Потерпевшими по делу о неуставных отношениях в части проходят восемь человек.

1 июня стало известно, что Шамсутдинову предъявили новое обвинение.

Позднее сообщалось, что со стороны офицеров были зафиксированы неуставные отношения. Там был отказ в возбуждении уголовного дела, но отказ по не реабилитирующим основаниям. Там было и превышение должностных полномочий, и неуставные взаимоотношения.