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Появилось видео подробностей падения Су-30 

Вадим Дроздов 1 час назад
22 сентября в Тверской области во время планового учебного полета потерпел крушение российский истребитель Су-30. Оба пилота успели катапультироваться и выжили. После приземления экипаж вышел на связь и сообщил о произошедшем. Су-30 является одним из самых массовых истребителей во всем мире. По официальным данным, за последние 30 лет эта авария стала 20-ой для этого самолета. Специальная военная комиссия уже выехала на место происшествия для определения причин падения истребителя.
Всего на вооружении у российской армии находится 133 единицы Су-30. Эксплуатация этой модели началась в 1989-ом году.
Происшествия , Видео , Тверская Область
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