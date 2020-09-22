Историк Соколов подал иск к бывшей студентке

Петроградский районный суд принял к производству иск историка Олега Соколова к своей бывшей студентке и сожительнице Екатерине Пржигодзкой и одной из компаний о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом во вторник, 22 сентября, рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
В исковом заявлении Соколов просит опровергнуть порочащие его сведения, размещенные в фильме «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона». Данный фильм вышел на одной видеоплатформе. Соколов требует удалить материал и взыскать с ответчиков по одной тысяче рублей компенсации морального вреда, сообщает РИА Новости.
Дело историка Соколова
Доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке Мойке части тела убитой им студентки СПбГУ и его возлюбленной Анастасии Ещенко. Затем он признался, что застрелил девушку во время ссоры.
11 ноября мужчину арестовали на два месяца. Впоследствии СПбГУ разорвал с ним трудовой договор.
28 ноября стали известны итоги психолого-психиатрической экспертизы бывшего доцента петербургского вуза. Его признали вменяемым, однако адвокат Почуев заявил, что ответы на некоторые вопросы по делу его клиента не являются удовлетворительными.
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