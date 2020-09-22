Актер задержан за расчленение трансгендера

Санкт-Петербурге задержали 53-летнего российского актера, подозреваемого в убийстве и расчленении трансгендера из Таджикистана . Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает РИА Новости.

По версии следователей, мужчина состоял в закрытом сообществе нетрадиционных связей. 13 января 2020 года он пригласил трансгендера в апарт-отель для оказания интимных услуг, однако затем решил, что его хотят усыпить и обокрасть, поэтому убил своего гостя и расчленил его труп.

Фрагменты тела мужчины с женскими грудными имплантами случайно обнаружил школьник в июле 2020 года, когда купался в реке Мга Кировского района Ленинградской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Самаре у подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Воеводина обнаружено расчлененное тело мужчины. Как считает следствие, 39-летний потерпевший выпивал со своим 45-летним знакомым и его сожительницей. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора, после чего оппонент зарезал потерпевшего. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело потерпевшего и вынес его на улицу.