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Рухнувший под Тверью Су-30 пропал 

Вероника Полынина 1 час назад
Военные несколько часов не могут обнаружить упавший в Тверской области истребитель Су-30.
Как сообщает телеграм-канал Life Shot, истребитель упал около 14.00 во вторник. Экипаж самолета успел катапультироваться и позже был подобран военным вертолетом.
Су-30 разбился под Тверью
Поиски самой упавшей машины ведутся уже более четырех часов. Военные уже полностью обследовали предполагаемый район крушения, однако Су-30 до сих пор не нашли.
Поиски также ведутся с воздуха, однако и с вертолета обломки истребителя заметить не удается.
Как сообщал «Рамблер», истребитель Су-30 Западного военного округа потерпел крушение при проведении планового учебно-тренировочного полета в Тверской области. Летчики успешно катапультировались, вышли на связь после приземления и эвакуированы на аэродром базирования.
Происшествия , Видео , Тверская Область , Тверь
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