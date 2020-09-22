Рухнувший под Тверью Су-30 пропал 

Военные несколько часов не могут обнаружить упавший в Тверской области истребитель Су-30.

Как сообщает телеграм-канал Life Shot, истребитель упал около 14.00 во вторник. Экипаж самолета успел катапультироваться и позже был подобран военным вертолетом.

Поиски самой упавшей машины ведутся уже более четырех часов. Военные уже полностью обследовали предполагаемый район крушения, однако Су-30 до сих пор не нашли.

Поиски также ведутся с воздуха, однако и с вертолета обломки истребителя заметить не удается.

Как сообщал «Рамблер», истребитель Су-30 Западного военного округа потерпел крушение при проведении планового учебно-тренировочного полета в Тверской области. Летчики успешно катапультировались, вышли на связь после приземления и эвакуированы на аэродром базирования.