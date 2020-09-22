Появилась новая версия убийства Шеремета

Речь идет о Максиме Зотове — уроженце Донецка . В расследовании утверждается, что Зотов входил в ближайшее окружение олигарха Александра Клименко, подозреваемого по нескольким уголовным делам, в том числе в создании преступной группировки и злоупотреблении служебным положением. После 2014 года Клименко покинул Украину и находится в Москве , а Зотов — в Подмосковье

Как следует из документов, которые журналисты украинского издания получили из дела Шеремета, в августе 2016 года, вскоре после убийства, в полицию позвонила женщина, которая рассказала, что Зотов признался ей в убийстве и через несколько дней после этого угрожал ей, а также предлагал деньги в обмен на молчание.

По информации «Забороны», Клименко неформально контролирует медиахолдинг «Вести Украина», где работал Шеремет. Журналист, как пишет издание, до гибели встречался с Клименко в Москве — в июне 2016 года он хотел договориться с олигархом о должности главного редактора «Радио Вести», в обмен он хотел предложить экс-министру помощь в возвращении на родину. По словам жены Шеремета Алены Притулы, со встречи журналист вернулся неудовлетворенным.

В течение нескольких дней после возвращения из Москвы, вспоминает Притула, Шеремет был расстроен, но все равно продолжал с энтузиазмом работать на радио. После встречи в Москве произошел конфликт — главным редактором «Радио Вести» была назначена Ирина Гаврилова . В начале июля журналисты радиостанции подписали открытое письмо, в котором высказались против назначения Гавриловой, потому что она «публично высказывалась оскорбительно в отношении участников Майдана и добровольцев войны на Донбассе». На следующий день она была уволена. В оригинале письма подписи Шеремета не было. Вскоре он был убит.

Официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко заявил украинскому изданию, что контакты Шеремета с Клименко в России выглядели для следствия подозрительно, однако эту версию не удалось проверить из-за невозможности сотрудничества с российскими правоохранительными органами.

Павел Шеремет погиб в 2016 году в Киеве при взрыве машины. Спустя три года в убийстве обвинили ветеранов боевых действий в Донбассе. По версии следствия, они хотели дестабилизировать ситуацию в стране. Никто из подозреваемых не признает вины.