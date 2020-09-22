"Куда же деваться?": мать Захарова рассказала правду

По словам адвоката, журналисты «воспользовались беспомощностью» 86-летней женщины и «вынудили» ее заявить о прощении для Ефремова.
Добровинский отметил, что члены семьи возмущены бестактностью представителей СМИ.
«Они попросили меня донести до СМИ просьбу прекратить манипулировать людьми в попытках искусственно создавать псевдоновости», - заявил адвокат.
Как писал «Рамблер», ранее в интервью «Собеседнику» мать Сергея Захарова сказала, что прощает Михаила Ефремова.
«Естественно. Даже говорить нечего. < .> Сначала вроде возмущаешься: как же так, да как это? А потом Куда же деваться? Почему же его не прощать. Человек ведь уже умер», - сказала она.
Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима
по делу о смертельном ДТП. Обвинение просило для актера 11 лет тюрьмы. Также с Ефремова взыскали 800 тысяч рублей компенсации в пользу старшего сына жертвы ДТП.