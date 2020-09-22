«Оторвалась почка»: последствия ДТП с рэпером 

Состояние преподавателя Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Надежды Тухтаровой, пострадавшей в ДТП на Остоженке, ухудшилось, у нее оторвалась почка. Об этом рассказал ее брат телеканалу «360».

«Идет операция. У нее оторвалась почка. Ей ампутировали лодыжку на левой ноге. У нее сильно поломан крестец. Состояние очень тяжелое», — сказал Сергей Тухтаров.

У Тухтаровой есть дочь и отец-инвалид. Родственники пока не решаются рассказать ему о произошедшем.

Брат пострадавшей также сообщил, что представители виновника ДТП, водителя Infinity Эльмина Гулиева, не пытались связаться с ним и повлиять на ход дела.

«Очень важно установить, что он ехал на красный свет. Пока на меня никто не давил. Денег не предлагал, как это обычно бывает», — заявил Сергей Тухтаров.

Как сообщал «Рамблер», 21 сентября автомобиль Infinity сбил троих пешеходов на тротуаре на улице Остоженка. За рулем машины находился 26-летний начинающий певец Эльмин Гулиев. По информации департамента транспорта Москвы, Гулиев проехал на красный свет и двигался со скоростью 100-120 км/ч. Пешеходы: мужчина и две женщины, были госпитализированы с тяжелыми травмами. У мужчины поврежден позвоночник, сломаны ребра и есть подозрение на черепно-мозговую травму, одной пострадавшей пришлось ампутировать часть ноги, у другой — перелом таза и сотрясение мозга.