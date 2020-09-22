Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Оторвалась почка»: последствия ДТП с рэпером 

Вероника Полынина 1 час назад
Состояние преподавателя Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Надежды Тухтаровой, пострадавшей в ДТП на Остоженке, ухудшилось, у нее оторвалась почка. Об этом рассказал ее брат телеканалу «360».

«Идет операция. У нее оторвалась почка. Ей ампутировали лодыжку на левой ноге. У нее сильно поломан крестец. Состояние очень тяжелое», — сказал Сергей Тухтаров.

У Тухтаровой есть дочь и отец-инвалид. Родственники пока не решаются рассказать ему о произошедшем.
«Свидетели все видели»: рэпер Эллей Гулиев задержан после ДТП
Брат пострадавшей также сообщил, что представители виновника ДТП, водителя Infinity Эльмина Гулиева, не пытались связаться с ним и повлиять на ход дела.

«Очень важно установить, что он ехал на красный свет. Пока на меня никто не давил. Денег не предлагал, как это обычно бывает», — заявил Сергей Тухтаров.

Как сообщал «Рамблер», 21 сентября автомобиль Infinity сбил троих пешеходов на тротуаре на улице Остоженка. За рулем машины находился 26-летний начинающий певец Эльмин Гулиев. По информации департамента транспорта Москвы, Гулиев проехал на красный свет и двигался со скоростью 100-120 км/ч. Пешеходы: мужчина и две женщины, были госпитализированы с тяжелыми травмами. У мужчины поврежден позвоночник, сломаны ребра и есть подозрение на черепно-мозговую травму, одной пострадавшей пришлось ампутировать часть ноги, у другой — перелом таза и сотрясение мозга.
Комментарии 38
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский актер трагически погиб в ДТП
Российский актер трагически погиб в ДТП
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Сирийские боевики показали «доказательства» гибели солдат РФ
Сирийские боевики показали «доказательства» гибели солдат РФ
Захватывают дома: мигранты держат в страхе Москву
Захватывают дома: мигранты держат в страхе Москву
Видео
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
00:47
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
Попытка прорубить дыру в несущей стене здания попала на видео
00:06
Попытка прорубить дыру в несущей стене здания попала на видео
Уничтожение Су-22 попало на видео
00:15
Уничтожение Су-22 попало на видео
Армия
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
00:13
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
00:06
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
00:36
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
Политика
«Куда же деваться?»: мать Захарова рассказала правду
01:48
«Куда же деваться?»: мать Захарова рассказала правду
Происшествия
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
01:23
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
Происшествия
Китай показал «бомбежку» США
02:19
Китай показал «бомбежку» США
Армия Азия
«Оторвалась почка»: последствия ДТП с рэпером
00:14
«Оторвалась почка»: последствия ДТП с рэпером
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение