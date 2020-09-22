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Названо место падения истребителя Су-30

Lenta.ru
1 час назад
Истребитель Су-30 упал около села Дорниково в Тверской области, в 40 километрах от Вышнего Волочка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Названо место падения истребителя Су-30
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Разрушений и жертв на земле нет», — подчеркнул собеседник агентства.
О падении истребителя стало известно 22 сентября. Сообщалось, что самолет упал в лес, на земле разрушений замечено не было. Пилоты успешно катапультировались, после приземления вышли на связь. В настоящий момент экипаж эвакуирован на аэродром базирования.
11 сентября сообщалось, что вблизи села Никольское Мичуринского района Тамбовской области совершил жесткую посадку аэроплан «Бекас Х-32», в результате погиб пилот. Воздушное судно было задействовано для орошения полей.
Происшествия,Армия,Тверская Область,
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