Парапланерист разбился в горах Кабардино-Балкарии

Парапланерист из Санкт-Петербурга погиб в Чегемском районе Кабардино-Балкарии (КБР) совершив жесткую посадку, сообщил ТАСС во вторник руководитель подразделения "Нальчик" Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Мухаммат Гулиев.
"Недалеко от парадрома "Чегем" в Чегемском районе КБР разбился парапланерист из Санкт-Петербурга 1964 года рождения. На парадроме в постоянном режиме работает наш пост, ребята незамедлительно выехали на помощь, но, к сожалению, пострадавший не подавал признаков жизни, на месте работают врачи и полиция", — сказал Гулиев.
На спасработы привлекались двое сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.