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В горах Кабардино-Балкарии разбился парапланерист 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Парапланерист разбился в горах Кабардино-Балкарии
Фото: РИА Новости
Парапланерист из Санкт-Петербурга погиб в Чегемском районе Кабардино-Балкарии (КБР) совершив жесткую посадку, сообщил ТАСС во вторник руководитель подразделения "Нальчик" Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Мухаммат Гулиев.

"Недалеко от парадрома "Чегем" в Чегемском районе КБР разбился парапланерист из Санкт-Петербурга 1964 года рождения. На парадроме в постоянном режиме работает наш пост, ребята незамедлительно выехали на помощь, но, к сожалению, пострадавший не подавал признаков жизни, на месте работают врачи и полиция", — сказал Гулиев.

На спасработы привлекались двое сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Кабардино-Балкарская Республика , Санкт-Петербург
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