Парапланерист разбился в горах Кабардино-Балкарии

"Недалеко от парадрома "Чегем" в Чегемском районе КБР разбился парапланерист из Санкт-Петербурга 1964 года рождения. На парадроме в постоянном режиме работает наш пост, ребята незамедлительно выехали на помощь, но, к сожалению, пострадавший не подавал признаков жизни, на месте работают врачи и полиция", — сказал Гулиев.