ЧП в небе: летевший в Москву самолет столкнулся с птицами

Во вторник, 22 сентября, самолет авиакомпании "Аэрофлот", который следовал из Екатеринбурга в Москву, на стометровой высоте столкнулся с птицами. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.
В момент происшествия на борту летательного аппарата находились 69 пассажиров и пять членов экипажа. После столкновения самолета с птицами командир воздушного судна принял решение о продолжении следования до пункта назначения — московского аэропорта "Шереметьево".
Свердловская транспортная прокуратура по персональному поручению Уральского транспортного прокурора приступила к проведению проверки исполнения законодательства о безопасности полетов.