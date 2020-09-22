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Летевший в Москву из Екатеринбурга пассажирский самолет столкнулся с птицами 

Аргументы Недели и ещё 5 1 час назад
ЧП в небе: летевший в Москву самолет столкнулся с птицами
Фото: РИА Новости
Во вторник, 22 сентября, самолет авиакомпании "Аэрофлот", который следовал из Екатеринбурга в Москву, на стометровой высоте столкнулся с птицами. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.
В момент происшествия на борту летательного аппарата находились 69 пассажиров и пять членов экипажа. После столкновения самолета с птицами командир воздушного судна принял решение о продолжении следования до пункта назначения — московского аэропорта "Шереметьево".
Свердловская транспортная прокуратура по персональному поручению Уральского транспортного прокурора приступила к проведению проверки исполнения законодательства о безопасности полетов.
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Происшествия , Пожары , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Екатеринбург , Москва
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