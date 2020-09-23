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Рэпер Гулиев признал вину по делу о ДТП на Остоженке

Газета.Ruиещё 29
1 час назад
Рэпер Эльмин Гулиев признал вину по делу о ДТП на Остоженке, пишет ТАСС.
Рэпер Гулиев признал вину по делу о ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Я признаю свою вину, но опьянения не было никакого, - сказал Гулиев.
Рэпер отметил, что не хотел бы оказаться под арестом.
ДТП произошло 21 сентября в 16.20 мск на пересечении улицы Остоженка и Померанского переулка. В результате столкновения двух машин одну из них отбросило на тротуар, где стояли пешеходы. Пострадали четыре человека.
Виновником аварии установлен водитель Infiniti певец Эльмин Гулиев. Он двигался на красный свет и не уступил дорогу встречному транспорту.
Происшествия,ИТАР-ТАСС,
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