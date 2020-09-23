Рэпер Гулиев признал вину по делу о ДТП

Рэпер Эльмин Гулиев признал вину по делу о ДТП на Остоженке, пишет ТАСС.

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"Я признаю свою вину, но опьянения не было никакого, - сказал Гулиев.

Рэпер отметил, что не хотел бы оказаться под арестом.

ДТП произошло 21 сентября в 16.20 мск на пересечении улицы Остоженка и Померанского переулка. В результате столкновения двух машин одну из них отбросило на тротуар, где стояли пешеходы. Пострадали четыре человека.