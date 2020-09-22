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Россиянин открыл стрельбу в баре в Крыму 

Lenta.ru 1 час назад
ЧП в Крыму: россиянин открыл стрельбу в баре
Фото: depositphotos.com
Российский турист из Ульяновска открыл стрельбу в баре Симферополя и ранил человека. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщается на сайте регионального управления МВД России.
Как отмечается, 27-летний мужчина отдыхал в одном из баров Крыма, распивал спиртное и поссорился с другим посетителем, местным жителем. Конфликт привел к тому, что приезжий выстрелил крымчанину в лицо из пневматического пистолета.
В результате мужчину задержали прибывшие на место сотрудники полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК («Хулиганство») и части 2 статьи 115 УК России («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).
В настоящее время турист находится под домашним арестом, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
20 сентября сообщалось, что посетители открыли стрельбу в одном из московских караоке-клубов. Инцидент произошел 20 сентября на Садовой-Кудринской улице.
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Происшествия , Республика Крым , Симферополь , Ульяновск
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