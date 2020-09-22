Махнула кому-то рукой: в Москве пропала школьница 

Столичные правоохранители разыскивают 12-летнюю девочку, вышедшую из школы, и исчезнувшую по пути домой, сообщает ТАСС. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Известно, что пропавшую зовут Диана Жулина. В последний раз ее видели 21 сентября на крыльце школы в 5-м Монетчиковом переулке.

Согласно видеозаписи с камер наблюдения, школьница приветственно махнула кому-то рукой и сбежала по лестнице, сообщает «Царьград». В настоящее время местонахождение ребенка не известно.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Подмосковном Серпухове местная жительница тайно похоронила полуторамесячного сына, погибшего в результате несчастного случая. Один из родственников женщины, узнав о произошедшем, заявил на нее в полицию.