Брат убитого вора Гули «раскороновал» его врага

Вор в законе Али Гейдаров по кличке Альберт Рыжий был лишен титула стараниями близкого окружения своего давнего врага Надира Салифова , известного как Лоту Гули. Об этом пишет Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Как сообщал «Рамблер», Надир Салифов был застрелен в затылок в номере пятизвездочного отеле Alva donna exclusive hotel spa в Анталии. Убийцей был назван человек, специально внедренный в ближайшее окружение Лоту Гули. Предполагается, что он отомстил за убийство «вора в законе» Ровшана Ленкоранского.

По данным Telegram-канала, в окружении Лоту Гули ведут свое следствие о возможных заказчиках его убийства. При этом на днях брат убитого «вора в законе» Намик Салифов по прозвищу Намик Бакинский раскороновал Али Гейдарова.