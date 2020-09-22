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Брат вора Гули «раскороновал» его врага 

Алиса Селезнёва 6 минут назад
Брат убитого вора Гули «раскороновал» его врага
Фото: РИА Новости
Вор в законе Али Гейдаров по кличке Альберт Рыжий был лишен титула стараниями близкого окружения своего давнего врага Надира Салифова, известного как Лоту Гули. Об этом пишет Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».
Как сообщал «Рамблер», Надир Салифов был застрелен в затылок в номере пятизвездочного отеле Alva donna exclusive hotel spa в Анталии. Убийцей был назван человек, специально внедренный в ближайшее окружение Лоту Гули. Предполагается, что он отомстил за убийство «вора в законе» Ровшана Ленкоранского.
По данным Telegram-канала, в окружении Лоту Гули ведут свое следствие о возможных заказчиках его убийства. При этом на днях брат убитого «вора в законе» Намик Салифов по прозвищу Намик Бакинский раскороновал Али Гейдарова.
Ранее, в 2014 году, Альберт Рыжий уже был лишен своего титула «вора в законе». Однако в 2017 году в СИЗО сумел вернуть его, отмечает «ВЧК-ОГПУ».
Происшествия , Надир Салифов , ФСИН
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