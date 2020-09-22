Рэпер Эльмин Гулиев, более известный как Эллей, задержан после ДТП в центре Москвы , по факту которого возбудили уголовное дело. В результате аварии пострадали три человека — одному из них пришлось ампутировать часть ноги.

Московская полиция задержала певца Эльмина Гулиева, участника произошедшего 21 сентября в центре Москвы ДТП, в результате которого пострадали три человека. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передает Telegram-канал Mash.

Согласно РИА «Новости», инцидент произошел на пересечении Остоженки и Померанцева переулка — автомобиль Infiniti, за рулем которого был Гулиев, задел Mercedes, после чего вылетел на тротуар.

Отмечается, что один из пострадавших был госпитализирован с предположительной травмой позвоночника, другой — с переломом таза и сотрясением мозга, еще одна женщина получила открытый перелом ноги, и ей, как сообщалось, предстояла ампутация левой лодыжки.

При этом в ГИБДД позднее заявили, что виноват в аварии именно водитель Infiniti, проехавший на красный свет. Это подтвердил и находившийся за рулем Mercedes мужчина: «Да, шесть секунд зеленого оставалось. Свидетели все видели. [После столкновения] я вышел, я тоже головой чуть-чуть ударился».

Однако сам Гулиев подчеркивал, что выезжал на перекресток в тот момент, когда «красный переходил в зеленый»: «Влетел в машину, и меня выкинуло на пешеходов. Я уходил от удара. Выезжала машина, я попал в нее». В комментарии «Подъему» он также заверял, что готов оказать пострадавшим помощь. «Я ехал по главной прямо, а машина выезжала на главную. Я не успел остановиться, уходил от удара и въехал в людей. Второй водитель — взрослый мужчина, он говорит, что ехал на зеленый и не виноват, — объяснял Гулиев. —

Пострадавшие в тяжелом состоянии, они сейчас в „скорой“. Я, конечно, буду им помогать, готов финансово поддержать. Сейчас посмотрим, может, поеду к ним в больницу».

Впоследствии СМИ выяснили, что Гулиев является начинающим музыкантом, который выступает под псевдонимом Эллей. По информации kp.ru, мужчина родился в Баку в 1993 году, а в Москву перебрался около пяти лет назад. В российской столице он начал выступать в клубах и работать диджеем, параллельно сочиняя собственный песни. В марте этого года рэпер выпустил клип на трек «Венера». На момент написания материала у видео на YouTube почти 400 тыс. просмотров.

Азамат Мусагалиев и В сообществе артиста в социальной сети «ВКонтакте» также указывается, что вышедшая в 2018 году композиция Эллея «Тону» стала официальным саундтреком сериала «Толя-робот», роли в котором исполнили Александр Паль Евгений Кулик . На счету артиста также такие песни, как «Мальвина», «Рафаэлло», «По подъездам», «Просто танцуй» и «Пьяным молодым».