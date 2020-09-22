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«Свидетели все видели»: рэпер Эллей Гулиев задержан после ДТП 

Газета.Ru 27 минут назад
Рэпер Эльмин Гулиев, более известный как Эллей, задержан после ДТП в центре Москвы, по факту которого возбудили уголовное дело. В результате аварии пострадали три человека — одному из них пришлось ампутировать часть ноги.
Преподаватель осталась без ноги из-за ДТП в Москве
Московская полиция задержала певца Эльмина Гулиева, участника произошедшего 21 сентября в центре Москвы ДТП, в результате которого пострадали три человека. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передает Telegram-канал Mash.
Согласно РИА «Новости», инцидент произошел на пересечении Остоженки и Померанцева переулка — автомобиль Infiniti, за рулем которого был Гулиев, задел Mercedes, после чего вылетел на тротуар.
Отмечается, что один из пострадавших был госпитализирован с предположительной травмой позвоночника, другой — с переломом таза и сотрясением мозга, еще одна женщина получила открытый перелом ноги, и ей, как сообщалось, предстояла ампутация левой лодыжки.
При этом в ГИБДД позднее заявили, что виноват в аварии именно водитель Infiniti, проехавший на красный свет. Это подтвердил и находившийся за рулем Mercedes мужчина: «Да, шесть секунд зеленого оставалось. Свидетели все видели. [После столкновения] я вышел, я тоже головой чуть-чуть ударился».

Однако сам Гулиев подчеркивал, что выезжал на перекресток в тот момент, когда «красный переходил в зеленый»: «Влетел в машину, и меня выкинуло на пешеходов. Я уходил от удара. Выезжала машина, я попал в нее». В комментарии «Подъему» он также заверял, что готов оказать пострадавшим помощь. «Я ехал по главной прямо, а машина выезжала на главную. Я не успел остановиться, уходил от удара и въехал в людей. Второй водитель — взрослый мужчина, он говорит, что ехал на зеленый и не виноват, — объяснял Гулиев. —

Пострадавшие в тяжелом состоянии, они сейчас в „скорой“. Я, конечно, буду им помогать, готов финансово поддержать. Сейчас посмотрим, может, поеду к ним в больницу».

Впоследствии СМИ выяснили, что Гулиев является начинающим музыкантом, который выступает под псевдонимом Эллей. По информации kp.ru, мужчина родился в Баку в 1993 году, а в Москву перебрался около пяти лет назад. В российской столице он начал выступать в клубах и работать диджеем, параллельно сочиняя собственный песни. В марте этого года рэпер выпустил клип на трек «Венера». На момент написания материала у видео на YouTube почти 400 тыс. просмотров.
В сообществе артиста в социальной сети «ВКонтакте» также указывается, что вышедшая в 2018 году композиция Эллея «Тону» стала официальным саундтреком сериала «Толя-робот», роли в котором исполнили Александр Паль, Азамат Мусагалиев и Евгений Кулик. На счету артиста также такие песни, как «Мальвина», «Рафаэлло», «По подъездам», «Просто танцуй» и «Пьяным молодым».
Ранее в этом месяце Пресненский суд Москвы вынес решение по другому резонансному ДТП с участием селебрити: актер Михаил Ефремов был признан виновным по делу о смертельной аварии, в которой погиб водитель Сергей Захаров, и приговорен к восьми годам колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 800 тыс. рублей потерпевшей стороне. В настоящий момент заслуженный артист России находится в СИЗО, ожидая рассмотрения поданной им апелляции. По словам адвоката актера, сторона защиты надеется добиться для Ефремова условного срока.
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Комментарии 7
Происшествия , Видео , Статьи , Евгений Кулик , Азамат Мусагалиев , Михаил Ефремов , Александр Паль , Сергей Захаров , ГИБДД , ФСИН , РИА Новости , Москва
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