Названы последствия землетрясения на Байкале 

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Землетрясение, произошедшее около озера Байкала, ощущалось на всей территории Бурятии , рассказали в главном управлении МЧС республики. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным ведомства, в результате землетрясения никто не погиб, разрушений нет, объекты жизнеобеспечения продолжают работу в штатном режиме.

Толчки ощущались также на территории 367 населенных пунктов Иркутской области, в одном из них произошло отключение электричества, заявили в региональном главке МЧС.

Вечером 21 сентября рядом с озером Байкал было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. После землетрясения также фиксировались повторные толчки магнитудой 2-3. Эпицентр землетрясения находился в 15 км от населенного пункта Култук Слюдянского района Иркутской области.