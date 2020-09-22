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Названы последствия землетрясения на Байкале 

Газета.Ru 1 час назад
Названы последствия землетрясения на Байкале
Фото: Газета.Ru
Землетрясение, произошедшее около озера Байкала, ощущалось на всей территории Бурятии, рассказали в главном управлении МЧС республики. Об этом сообщает РИА "Новости".
По данным ведомства, в результате землетрясения никто не погиб, разрушений нет, объекты жизнеобеспечения продолжают работу в штатном режиме.
Толчки ощущались также на территории 367 населенных пунктов Иркутской области, в одном из них произошло отключение электричества, заявили в региональном главке МЧС.
Вечером 21 сентября рядом с озером Байкал было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. После землетрясения также фиксировались повторные толчки магнитудой 2-3. Эпицентр землетрясения находился в 15 км от населенного пункта Култук Слюдянского района Иркутской области.
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Происшествия , МЧС , Республика Бурятия
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