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Зачинщикам бунта в колонии в Ангарске предъявили обвинения 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
Зачинщикам бунта в колонии в Ангарске предъявили обвинения
Фото: РИА Новости
Следствие предъявило обвинения 15 наиболее активным зачинщикам бунта в колонии в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ.
Вечером 9 апреля этого года в исправительной колонии №15 в Ангарске один из заключенных спровоцировал конфликт, в результате которого сотрудник учреждения пострадал и был госпитализирован, несколько осужденных нанесли себе телесные повреждения. На следующий день в колонии возник пожар, сгорели постройки промышленной зоны: лесопилка, свинарник, хозяйственные помещения. Жилую зону огонь не затронул. При разборе завалов было найдено тело заключенного 1989 года рождения.

"Предъявлено обвинение 15 осужденным ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии)", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что СК устанавливает причастность более 200 человек к беспорядкам и дезорганизации.

"Четверым осужденных по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения по стражу (содержатся в СИЗО), остальные находятся в исправительной колонии", — добавляется в сообщении.

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Происшествия , ФСИН , Ангарск
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