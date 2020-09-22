Устроившего ДТП в Москве певца задержали 

Музыкант Эльмин Гулиев, который за рулем своей иномарки сбил троих пешеходов, задержан полицейскими, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах . По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Инцидент, как сообщал «Рамблер», произошел 21 сентября в центре столицы. Гулиев двигался на внедорожнике Infiniti по Остоженке. Пересечение с Померанцевым переулком 26-летний рэпер на большой скорости решил проскочить на красный свет светофора, в результате врезался в заднюю часть выехавшему на перекресток автомобилю Mercedes.

На записи с уличной камеры видеонаблюдения, опубликованной «Комсомольской правдой», видно как Infiniti отбросило на тротуар, где в этот момент находились три пешехода. Всех троих сбил внедорожник: мужчина и две женщины были госпитализированы с тяжелыми травмами. У пострадавшего поврежден позвоночник, сломаны ребра и есть подозрение на черепно-мозговую травму, одной пострадавшей пришлось ампутировать часть ноги, у другой — перелом таза и сотрясение мозга.

На месте происшествия Гулиев пояснил, что хотел успеть проскочить перекресток на зеленый, но у него не получилось. Музыкант пояснил, что сильно спешил на студию записать новый трек. Полицейские задержали рэпера, возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем тяжкие травмы.