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Сафронову отказались показывать основания его обвинения в госизмене 

BFM.RU и ещё 4 1 час назад
Сафронову отказались показывать основания обвинения
Фото: РИА Новости
Следователь ФСБ Александр Чабан отказался ознакомить советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова с материалами, которые он якобы передавал чешской разведке. Об этом ТАСС рассказал адвокат Сафронова Иван Павлов.
По его словам, недавно с участием Сафронова были проведены «некоторые следственные действия», однако их суть не раскрыли, сославшись на подписку о неразглашении.
По версии ФСБ, Сафронов был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а задание выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества РФ со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке в 2017 году.
Ранее сообщалось, что следователь обещал показать Сафронову материалы, которые тот передавал чешской разведке.
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Происшествия , Иван Павлов , Александр Чабан , Иван Сафронов , ФСБ , Роскосмос , ИТАР-ТАСС
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