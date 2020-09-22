Сафронову отказались показывать основания обвинения

По его словам, недавно с участием Сафронова были проведены «некоторые следственные действия», однако их суть не раскрыли, сославшись на подписку о неразглашении.

По версии ФСБ, Сафронов был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а задание выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества РФ со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке в 2017 году.

Ранее сообщалось, что следователь обещал показать Сафронову материалы, которые тот передавал чешской разведке.