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Москвичи ищут пропавшую 12-летнюю девочку по всей столице 

Москва24 и ещё 3 1 час назад
Пропавшую 12-летнюю девочку ищут по всей Москве
Фото: соцсети
Жители столицы, несмотря на темное время суток, активно присоединяются к поискам пропавшей в Москве 12-летней девочки. 21 сентября она вышла из школы в 5-м Монетчиковском переулке и пропала. Для поиска создан оперативный штаб, привлечены криминалисты, следователи и волонтеры. По факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело.
Камера наблюдения зафиксировала, что перед уходом девочка помахала рукой однокласснику. Также известно, что она оставила ему телефон и записку. Мальчика вместе с его родителями уже вызвали в полицию для дачи объяснений.
Неравнодушные москвичи присоединились к поискам девочки. Форум добровольческого поискового отряда "Лиза Алерт" кипит сообщениями волонтеров, готовых выехать в любую минуту. Люди спешат на помощь даже после тяжелого трудового дня, готовы искать девочку даже ночью и приезжать из Подмосковья.

"Могу выехать в 23:00, в машине три места", — пишет один из волонтеров. "Кто сможет забрать из Троицка? Готов ехать сейчас", — откликается другой. "Я напечатала 100 штук ориентировок. Куда лучше клеить? Кому везти?" — интересуются еще. "Я сам ищу сегодня с середины дня, — рассказал Москве 24 один из волонтеров. — Очень много людей выезжает. Желающие есть, помогают, ее ищут".

Девочка была одета в куртку цвета хаки, темные штаны, темные кроссовки и темную кепку. В руках у нее был черный пакет.
В последнее время девочка жила у бабушки и дедушки, которые проводили ее в школу 21 сентября. Мама пропавшего ребенка рассказала, что в последний раз видела дочь в субботу, так как была на даче.
Также мама сообщила, что дочь неправильно назвала время окончания уроков, чтобы дедушка не смог ее встретить. По предварительным данным, после школы девочка полностью переоделась и передала однокласснику мобильный телефон без сим-карты и записку суицидального содержания. В записке сказано, что мобильник она "завещает" своей подруге.
Известно, что отец девочки скончался три года назад. По словам матери, этот момент в купе с переходом в новую школу, переездом в другую квартиру, подростковым возрастом и новыми отношениями мамы мог нанести ребенку психологическую травму.
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Происшествия , Москва
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