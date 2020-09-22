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Главу саратовского Минтранса отстранили от работы 

RT на русском и ещё 2 42 минуты назад
Главу саратовского Минтранса отстранили от работы
Фото: РИА Новости
Суд отстранил от должности главу саратовского Минтранса Алексея Зайцева, которого подозревают в совершении коррупционного преступления. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

«Суд согласился с доводами органа следствия, отстранив подозреваемого от занимаемой им должности министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области с 22 сентября 2020 года на период предварительного следствия», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По информации следствия, Зайцев с марта 2011 года по май 2020 года получил от руководства подведомственной организации частями взятку в размере более 3 млн рублей за общее покровительство.
Рнаее заместителю министра энергетики России Анатолию Тихонову предъявили обвинение в мошенничестве.
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Происшествия , Алексей Зайцев , Анатолий Тихонов , Минтранс РФ
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