Почему нельзя давать позвонить незнакомцам на улице

Смартфон сейчас — вещь сугубо интимная, как зубная щетка или личный сейф. И чем больше своих данных мы в него заносим, тем больше проблем можно заиметь, если доступ к устройству получит посторонний.

Это прекрасно понимают мошенники.

И вот какая схема появилась: к вам на улице может подойти человек, и попросить ваш смартфон, чтобы позвонить, проверить свою электронную почту или, например, посмотреть адрес на карте. Естественно, что сделать ему это нужно очень срочно, иначе бедолага потеряет работу, разрушится личная жизнь, бабушка останется без подарка — причину вам назовут такую, что отказать будет стыдно.

А отказать нужно обязательно! Подготовленный человек, взявший в руки чужой разблокированный смартфон, даже за пару минут может создать кучу проблем владельцу. Нет, он не убежит с вашим мобильным, как это делала гопота в нулевых (хотя с пенсионерами или девушками может случиться и такое). Сейчас мошенники действуют более изощренно. Что может сделать злоумышленник, если получит в руки чужой телефон: Позвонить или отправить сообщение на платный номер. Стоить такой звонок может до нескольких сотен рублей за 1 минуту.

Перевести деньги с вашего баланса на свой номер.

Зайти в галерею, и по-быстрому проверить, есть ли там какие-то компрометирующие фотки. Если есть — быстро переслать их с любого вашего мессенджера на свой.

Привязать ваш аккаунт в мессенджере к новому номеру и получить полный доступ к профилю и переписке.

Скачать и установить приложение-вирус, дать ему разрешения на любые действия.

Посмотреть в сообщениях баланс ваших банковских карт. Если увидит, что там крупная сумма — может проследить за вами и просто ограбить.

Войти в онлайн-банкинг (если не надо каждый раз использовать отпечаток или вводить пароль вручную), и перевести деньги себе. Вы можете подумать, что провернуть такое нереально и большинство вышеуказанных действий — выдумка, но достаточно пары минут в гугле, чтобы убедиться, что с доверчивыми зеваками на улице это действительно случалось.

Кстати, чтобы владелец мобильного не «мешал», у мошенника может быть напарник, который будет отвлекать жертву. Причем он может даже не общаться с вами, а просто делать что-то необычное в зоне видимости, чтобы привлечь ваше внимание — тут уже у кого на что изобретательности хватит.

Ну и сам мошенник — это не обязательно должен быть гоповатый подпитый мужик: такому-то точно никто телефон в руки не даст. А вот миловидной молодой девушке, или пожилому дедуле в костюме — уже поверить легче. Так что еще раз напоминаем: телефон никому не передавайте. В самом крайнем случае — соглашайтесь сделать звонок и дайте бедолаге поговорить по громкой связи из своих рук.