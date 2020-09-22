Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области 

Два землетрясения магнитудой 5,6 и 2,3 произошли в Иркутской области с разницей в 15 минут минувшей ночью. Очевидцы сообщают, что из-за сильных сотрясений качались дома.
В районе населенного пункта Култук интенсивность толчков составила 8,1 балла. В городе Слюдянка свыше 360 домов лишись электричества. Власти Иркутска ввели режим повышенной готовности. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
«Я на 13 этаже. Все ходуном ходило. Крона дерева в горшке, как маятник качалась. Страшновато… В подъезде движуха, видимо, соседи на улицу побежали. Собаки лают», — рассказала местная жительница.