Рыбак нашел мешок с человеческими останками в Петербурге 

Санкт-Петербурге рыбак достал из Екатерингофки мешок, внутри которого оказались человеческие останки.

Инцидент, о котором стало известно во вторник, произошел накануне ночью, 21 сентября. Мужчина рыбачил в Адмиралтейском районе Петербурга, в процессе он выловил мешок, в котором, как ему показалось, находятся человеческие останки, передает «Фонтанка».

Приехавшие на место эксперты подтвердили догадку: в сером строительном пакете оказалось, предположительно, мужское бедро со следами отсечения и ротор от асинхронного двигателя, который, вероятно, использовали в качестве утяжелителя.

Напомним, в ноябре 2019 года доцент СПбГУ Олег Соколов в ходе домашней ссоры застрелил свою сожительницу Анастасию Ещенко . Через два дня он решил избавиться от тела — расчленил его, а после часть останков выбросил в реку Мойку.

Он признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом, а мотивом преступления назвал ссору. По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.