Житель Рублевки обиделся и попытался убить рабочих 

Житель Рублевки попытался перерезать трос строительной люльки, в которой находились рабочие. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Некоторое время назад житель квартиры на шестом этаже в панельном доме на Рублевке по имени Сергей Александрович стал шлифовальной машиной пилить трос люльки, в которой тот момент находились маляры, уроженцы Таджикистана, ремонтировавшие фасад.

Рабочие позвонили в полицию. Ее сотрудники успели прибыть на место происшествия до того, как мужчина допилил трос. По информации «Московского комсомольца», Сергей Александрович сделал попытку убить маляров, потому что обиделся.

В июле, как сообщал «Рамблер», житель поселка Приаргунска Забайкальского края выстрелил из пневматической винтовки в грудь девятилетнему ребенку, который в ходе игры забрался на запасное колесо его автомобиля. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Он был задержан.