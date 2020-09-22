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Житель Рублевки обиделся и попытался убить рабочих 

Артём Кульша 1 час назад
Житель Рублевки обиделся и попытался убить рабочих
Фото: РИА Новости
Житель Рублевки попытался перерезать трос строительной люльки, в которой находились рабочие. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Некоторое время назад житель квартиры на шестом этаже в панельном доме на Рублевке по имени Сергей Александрович стал шлифовальной машиной пилить трос люльки, в которой тот момент находились маляры, уроженцы Таджикистана, ремонтировавшие фасад.
Рабочие позвонили в полицию. Ее сотрудники успели прибыть на место происшествия до того, как мужчина допилил трос. По информации «Московского комсомольца», Сергей Александрович сделал попытку убить маляров, потому что обиделся.
В июле, как сообщал «Рамблер», житель поселка Приаргунска Забайкальского края выстрелил из пневматической винтовки в грудь девятилетнему ребенку, который в ходе игры забрался на запасное колесо его автомобиля. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Он был задержан.
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