Момент землетрясения в Прибайкалье попал на видео 

В Сети опубликовали видео момента землетрясения в Прибайкалье.

На кадрах, снятых камерой наблюдения в магазине, видно, как во время подземных толчков с полок падают товары и шатаются стеллажи.

В комментариях отмечают, что запись была сделана на одной из заправок города Слюдянка около двух часов ночи.

Ранее в областном управлении МЧС сообщили о землетрясении магнитудой 5,9 около озера. Эпицентр находился в Слюдянском районе, через 15 минут произошел афтершок магнитудой 2-3.

Как рассказали в главном управлении МЧС Бурятии, жертв и разрушений нет, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. В ГУ МЧС по Иркутской области в свою очередь сообщили, что толчки ощущались в 367 населенных пунктах на территории 11 муниципальных образований.