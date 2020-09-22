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Мужчина сходил на свидание с девушкой из Tinder и был расчленен 

Lenta.ru 18 минут назад
Мужчину расчленили на 11 частей после Tinder-свидания
Фото: РИА Новости
В Индонезии мужчину расчленили после того, как он сходил на свидание с девушкой из приложения для знакомств Tinder. Полиция нашла его тело, разделенное на 11 частей, в разных пакетах. Об этом сообщает The Mirror.
Девушка погибла во время свидания на глазах возлюбленного
Как пишет издание, женщина пригласила жертву к себе домой. Пока парочка занималась сексом, из ванной выбежал бойфренд злоумышленницы и начал бить 32-летнего мужчину кирпичом, а затем ножом. От полученных травм тот скончался.
Убийство пара спланировала заранее. Их целью были деньги на счетах жертвы — молодые люди установили, что он был богат. Не зная, что делать с телом после убийства, они разрезали его на 11 частей и отвезли на квартиру, которую арендовали на снятые с его карты деньги.
Во время ареста полиция ликвидировала молодого человека, а его возлюбленной теперь грозит смертная казнь.
Ранее https://lenta.ru/news/2020/09/22/love_and_death/, что в Подмосковье женщина случайно убила своего любовника, занимаясь с ним сексом. Она наотмашь ударила его локтем по затылку, после чего пара легла спасть. Наутро россиянка обнаружила рядом с собой труп мужчины.
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Происшествия , Индонезия
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