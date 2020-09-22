Алексей Навальный вышел из комы и потребовал вернуть свою одежду, которую изъяли сотрудники силовых структур России в рамках доследственной проверки. По мнению политика, одежда является серьезным вещественным доказательством его отравления, так как яд был найден на теле и мог остаться на вещах. "Две независимые лаборатории во Франции и Швеции и спецлаборатория Бундесвера подтвердили наличие "Новичка" в и на моем теле. Однако в российской политической и юридической реальности ничего этого не существует", — пишет Алексей Навальный. Так же он поблагодарил в своем Инстаграм свою жену за то, что все это время она была рядом.
Появилось видео с заявлением Навального после комы
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