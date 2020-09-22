Главу религиозной секты задержали в РФ

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Красноярском крае задержаны основатели секты «Церковь последнего завета». В их числе и глава общины — бывший слесарь и инспектор ДПС — Сергей Тороп (Виссарион).

Несколько тысяч последователей секты, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких посёлках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края. Они считают, что их лидер — воплощение Иисуса Христа

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, Сергея Торопа и его помощника Владимира Ведерникова силовики увезли на вертолёте.