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Актер Дмитрий Жулин разбился в аварии под Владимиром 

Вечерняя Москва и ещё 15 1 час назад
Актер Дмитрий Жулин разбился на машине Renault Duster на 61-м километре трассы Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. ДТП случилось в 9:00 в понедельник, 21 сентября.
По предоставленной УМВД по Владимирской области информации, артист при выезде на главную дорогу не уступил маршрутному автобусу районного сообщения Гусь-Хрустальный — Колпь.
В автомобиле кроме Жулина находился еще один человек, его доставили в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали, сообщается в Telegram-канале «Подъем».
Дмитрий Жулин прославился после исполнения роли в сериале «Александровский сад» (2005). Также он играл в фильме «Экстраскоп» (2004), «Если у Вас нету тети (Украина, 2007). В 2009 году после съемок сериала „Охота на Берию“ актер ушел в монастырь и стал послушником. Позднее Жулин вернулся в профессию.
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Происшествия , Видео , Шоу-бизнес , Дмитрий Жулин , МВД , Владимирская Область , Гусь-Хрустальный
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