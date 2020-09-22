В Москве ищут пропавшую накануне 12-летнюю девочку 

Поиски пропавшей 12-летней девочки ведутся в Москве . Об этом ТАСС сообщила во вторник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, по факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). "21 сентября Диана Жулина, 2008 года рождения, вышла из школы в 5-м Монетчиковском переулке. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно", — сказала Иванова.