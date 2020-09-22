В Москве ищут пропавшую накануне 12-летнюю девочку 

Поиски пропавшей 12-летней девочки ведутся в Москве. Об этом ТАСС сообщила во вторник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
По ее словам, по факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). "21 сентября Диана Жулина, 2008 года рождения, вышла из школы в 5-м Монетчиковском переулке. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно", — сказала Иванова.
Для ее поисков создан оперативный штаб. К работе привлечены опытные криминалисты ГСУ СК по Москве, оперативные сотрудники ГУ МВД по Москве, а также волонтеры. "Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Дианы Жулиной, просьба сообщить по телефонам: 02 — полиция, 8-495-690-44-51 — дежурная служба ГСУ СК по Москве, 8-495-953-44-66 — Замоскворецкий межрайонный следственный отдел", — сказала Иванова.