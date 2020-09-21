В МЧС рассказали о землетрясении на Байкале 

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Подземные толчки от землетрясения в районе деревни Култук на озере Байкал ощущалось в 12 районах Иркутской области и в четырех районах Бурятии . Об этом сообщили в МЧС, передает ТАСС

Как сообщал «Рамблер», первые подземные толчки были зафиксированы в 2.05 по местному времени, через пятнадцать минут местные жители сообщили о повторных точках.

«Землетрясения магнитудой 5-6 и 2-3 произошли с эпицентром в 15 км от населенного пункта Култук Слюдянского района. Ощущалось на территории 12 районов (Иркутской области). Предварительно, о пострадавших и разрушениях информация не поступала», — заявили в пресс-службе ведомства.

Также в МЧС добавили, что землетрясение магнитудой 2,5-3 ощущалось в четырех районах Бурятии.

Спасательные службы Иркутска выехали к эпицентру землетрясения.

Власти Иркутска ввели в городе режим повышенной готовности. Дежурные службы начали сбор информации о последствиях подземных толчков. 2 экипажа аварийно-спасательной службы МКУ Иркутска «Безопасный город» патрулируют город на предмет возможных повреждений зданий.

По предварительной информации, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.