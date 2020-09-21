«В 2.20 второй раз, я спать боюсь ложиться», «Второй раз трясет», «Только что повторно было, жуть», «Я тоже не сплю, деревянный дом ходил ходуном! Сейчас повтор был, но небольшой», — написали в соцсетях жители области.
"Только что у нас в Иркутске было землетрясение. Примерно началось все в 02.06. И продолжалось где-то минуту. Было очень страшно", — сообщила жительница Иркутска.
«Почему-то землетрясение часто по ночам. Хорошо так трясло, аквариум расплескался аж. И животный страх с адреналином тоже», «Нормально так тряхнуло. Просыпаюсь, а кровать трясется, все в комнате шатается, а из яндекс станции волки воют (буквально). Немного криповато», «Ух сейчас Иркутск тряхонуло.. Давно так сильно не трясло. Даже выбегать было хотели уже», «Нормально так потрясло Иркутск. Мой дом как будто взяли и на поезд прицепили)))», — делятся пользователи.