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«Очень страшно»: повторные толчки произошли на Байкале 

Вероника Полынина 15 минут назад
Жители Иркутской области сообщили о повторных толчках после землетрясения магнитудой 5,3 в районе озера Байкал, передает РИА «Новости».
Как сообщал «Рамблер», первые подземные толчки были зафиксированы около 2 часов ночи по местному времени.
Эпицентр располагался в деревне Култук в 31 километре к северо-западу от города Слюдянка и 83 километрах к юго-западу от Иркутска. Согласно данным ФИЦ «Единая геофизическая служба», там колебания достигали 7-8 баллов. Очаг залегал на глубине двух километров.
Байкал затрясло
Через 15 минут после первого землетрясения местные жители ощутили повторные толчки.

«В 2.20 второй раз, я спать боюсь ложиться», «Второй раз трясет», «Только что повторно было, жуть», «Я тоже не сплю, деревянный дом ходил ходуном! Сейчас повтор был, но небольшой», — написали в соцсетях жители области.

"Только что у нас в Иркутске было землетрясение. Примерно началось все в 02.06. И продолжалось где-то минуту. Было очень страшно", — сообщила жительница Иркутска.

Сильные толчки ощущались и в Усолье-Сибирском, которое находится примерно в 150 километрах от Байкала, и в Тулуне, который расположен в 470 километрах. Также о толчках пишут жители Ангарска и Улан-Удэ.

«Почему-то землетрясение часто по ночам. Хорошо так трясло, аквариум расплескался аж. И животный страх с адреналином тоже», «Нормально так тряхнуло. Просыпаюсь, а кровать трясется, все в комнате шатается, а из яндекс станции волки воют (буквально). Немного криповато», «Ух сейчас Иркутск тряхонуло.. Давно так сильно не трясло. Даже выбегать было хотели уже», «Нормально так потрясло Иркутск. Мой дом как будто взяли и на поезд прицепили)))», — делятся пользователи.

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Происшествия , Видео , Яндекс , РИА Новости , Иркутск , Иркутская Область
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