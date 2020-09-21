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Жители Иркутска сообщили о повторных толчках после землетрясения 

РИА Новости 34 минуты назад
Жители Иркутска сообщают в соцсетях о повторных толчках после землетрясения, произошедшего в районе озера Байкал.
Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе озера Байкал. Подземные толчки были зафиксированы в 18.04 по времени UTC (21.04 мск). Эпицентр располагался в 31 километре к северо-западу от города Слюдянка и 83 километрах к юго-западу от Иркутска. Очаг залегал на глубине двух километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

"Только что у нас в Иркутске было землетрясение. Примерно началось все в 02.06. И продолжалось где-то минуту. Было очень страшно", — рассказала в соцсети Instagram одна из жительниц Иркутска.

Байкал затрясло
По словам жителей, в 2.20 по местному времени (21.20 мск) произошли повторные толчки. "В 2.20 второй раз, я спать боюсь ложиться", — написала одна из жительниц города в Instagram.

"Второй раз трясет", — написала другая жительница города. "Только что повторно было, жуть", — добавила еще одна девушка.

"Я тоже не сплю, деревянный дом ходил ходуном! Сейчас повтор был, но небольшой", — рассказала пользователь соцсети из Иркутска. "У меня балконная дверь открылась настежь и двери по дому, живу на седьмом, такое чувство, будто танк проехал", — рассказала жительница региона. "Сон как рукой сняло, можно на работу собираться", — пошутила еще одна женщина.

Жители пишут, что сильные толчки ощущались и в Усолье-Сибирском, которое находится примерно в 150 километрах от Байкала, и в Тулуне, который расположен в 470 километрах.
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Происшествия , Видео , Иркутск
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