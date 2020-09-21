Байкал затрясло

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В районе озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,3 

РИА Новости 29 минут назад
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе озера Байкал, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки зафиксировали в 18:04 по времени UTC (21:04 мск).
Эпицентр располагался в 31 километре к северо-западу от города Слюдянка и 83 километрах к юго-западу от Иркутска. Очаг залегал на глубине двух километров.
Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.
В предыдущий раз о незначительных подземных толчках в районе озера сообщалось 6 июля.
Тогда в ГУ МЧС по Бурятии уточнили, что землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов), при этом "землетрясения до пяти баллов не причиняют вреда".
Последние новости
Доказательство, что провокацию с Навальным готовили заранее Доказательство, что провокацию с Навальным готовили заранее "Я отсюда не выйду": она чувствовала, что умирает, но врачи молча уходили "Я отсюда не выйду": она чувствовала, что умирает, но врачи молча уходили Раскрыты обстоятельства смерти ведущего "Столото Раскрыты обстоятельства смерти ведущего "Столото
Происшествия , Видео , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Самая красивая попа!»: Севастьянова восхитила фанатов
«Самая красивая попа!»: Севастьянова восхитила фанатов
Лавров раскрыл предложение США по Крыму
Лавров раскрыл предложение США по Крыму
«Я не сдохну»: Бледанс не хочет умирать от рака
«Я не сдохну»: Бледанс не хочет умирать от рака
«Привет, это Навальный»: политик обратился к россиянам
«Привет, это Навальный»: политик обратился к россиянам
Видео
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
00:32
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
Медведи на парковке под Магаданом попали на видео
01:01
Медведи на парковке под Магаданом попали на видео
Пьяный россиянин на тракторе раздавил машину и попал на видео
01:28
Пьяный россиянин на тракторе раздавил машину и попал на видео
Видео последствий ДТП с тремя автомобилями под Нижним Новгородом
00:30
Видео последствий ДТП с тремя автомобилями под Нижним Новгородом
Столкновение митингующих с бойцами ОМОН в Гомеле попало на видео
00:39
Столкновение митингующих с бойцами ОМОН в Гомеле попало на видео
Инцидент с канатной дорогой в Москве попал на видео
01:21
Инцидент с канатной дорогой в Москве попал на видео
Новости Москвы
Тульские десантники прибыли в Белоруссию
01:10
Тульские десантники прибыли в Белоруссию
Армия Войска
Байкал затрясло
00:21
Байкал затрясло
Происшествия
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
00:06
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
Шоу-бизнес
Ракеты КНР могут стать головной болью России
00:46
Ракеты КНР могут стать головной болью России
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение