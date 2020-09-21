Байкал затрясло

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе озера Байкал, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки зафиксировали в 18:04 по времени UTC (21:04 мск).
Эпицентр располагался в 31 километре к северо-западу от города Слюдянка и 83 километрах к юго-западу от Иркутска. Очаг залегал на глубине двух километров.
Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.
В предыдущий раз о незначительных подземных толчках в районе озера сообщалось 6 июля.
Тогда в ГУ МЧС по Бурятии уточнили, что землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов), при этом "землетрясения до пяти баллов не причиняют вреда".