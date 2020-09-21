Глава СК дал поручение по Пашаеву 

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о возможных махинациях бывшего адвоката Эльмана Пашаева с квартирой семьи москвичей. Об этом сообщается на сайтеСК РФ.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможных противоправных действиях Эльмана Пашаева», — говорится в сообщении.
СМИ сообщали, что Пашаев мошенническим путем завладел недвижимостью в Москве: обманом прописался в квартире, а затем приватизировал ее. В результате его действий семья москвичей лишилась жилья.
Бастрыкин поручил изучить все обстоятельства произошедшего, дать им правовую оценку и принять меры к восстановлению нарушенных прав.
В комментарии ТАСС Эльман Пашаев заявил, что не причастен к хищению квартиры.
Как сообщал «Рамблер», в минувшую пятницу адвокатская палата Северной Осетии лишила Эльмана Пашаева статуса адвоката сроком на один год. Квалификационная комиссия признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики во время судебного процесса по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова.