Глава СК дал поручение по Пашаеву 

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«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможных противоправных действиях Эльмана Пашаева», — говорится в сообщении.

СМИ сообщали, что Пашаев мошенническим путем завладел недвижимостью в Москве: обманом прописался в квартире, а затем приватизировал ее. В результате его действий семья москвичей лишилась жилья.

Бастрыкин поручил изучить все обстоятельства произошедшего, дать им правовую оценку и принять меры к восстановлению нарушенных прав.

В комментарии ТАСС Эльман Пашаев заявил, что не причастен к хищению квартиры.