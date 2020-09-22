Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Россиянин поджег автомобиль со своей годовалой дочерью 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Россиянин поджег автомобиль со своей дочерью
Фото: depositphotos.com
В Воронеже арестован местный житель по подозрению в покушении на убийство своей малолетней дочери. Об этом во вторник, 22 сентября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.
Мужчина остался в гостях и убил двух детей
По версии следствия, 18 сентября мужчина поссорился с женой и решил расправиться с их годовалым ребенком. Он облил кузов машины бензином, посадил девочку на пассажирское сидение, сел в салон и поджег автомобиль изнутри.
Мать ребенка, которая была свидетелем происходящего, успела открыть дверь и вытащить дочь из машины — с ожогами первой степени девочку доставили в больницу. Мужчина выбрался самостоятельно. В его отношении возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре пьяный мужчина захотел забрать 4-летнего сына из детского сада, протаранил забор учреждения и напал на воспитательницу. Охранник не хотел пускать его во двор и просил убрать автомобиль, но тот «просто шел напролом». Другие родители рассказали, что войдя в группу, мужчина позвал сына, но воспитательница не пустила мальчика — она почувствовала сильный запах алкоголя. Тогда россиянин начал кричать и отбирать ребенка силой, толкать воспитательницу и угрожать ей расправой. Мужчину доставили в полицию.
Последние новости
Глава СВР назвал главную цель дела Навального Глава СВР назвал главную цель дела Навального Автоматчики ФСБ увезли главу «Церкви последнего завета» Виссариона на вертолете Автоматчики ФСБ увезли главу «Церкви последнего завета» Виссариона на вертолете Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России
Комментарии
Происшествия , Криминал , СКР , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Деньги за молчание: огромный пес порвал россиянина
Деньги за молчание: огромный пес порвал россиянина
«Мама! А-а-а!» Семенович показала туалет в калужской школе
«Мама! А-а-а!» Семенович показала туалет в калужской школе
Тайно вывозившая труп сына россиянка попала на видео
Тайно вывозившая труп сына россиянка попала на видео
«Называли папой»: страшная трагедия в Рыбинске
«Называли папой»: страшная трагедия в Рыбинске
Видео
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
00:47
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
Уничтожение Су-22 попало на видео
00:15
Уничтожение Су-22 попало на видео
Армия
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
00:13
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
00:06
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
00:36
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
Политика
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
01:23
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
Происшествия
Появилось видео с места гибели российского актера
01:02
Появилось видео с места гибели российского актера
Происшествия
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
00:36
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
Происшествия
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
01:04
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
Наука и техника
Опубликовано видео учений минометных подразделений
01:41
Опубликовано видео учений минометных подразделений
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение