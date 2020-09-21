В Подмосковье девочка попала под асфальтоуборщик

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В подмосковном Щелкове девочка-подросток попала под асфальтоуборщик и получила травмы. В настоящее время ребенок госпитализирован, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе прокуратуры области.

Отмечается, что 15-летняя девочка получила удар стрелой асфальтоуборщика. В больнице у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и поверхностные раны.

Прокуратура возбудила проверку, в ходе которой рабочим будет дана оценка по соблюдению техники безопасности при проведении дорожных работы.

В июле сообщалось, что трехлетний ребенок получил травмы на прогулке, выпав с батута и ударившись о бетонное покрытие площадки. Родители малыша обвинили в случившемся 32-летнюю няню.