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В Подмосковье девочка-подросток попала под асфальтоуборщик 

Мослента и ещё 1 34 минуты назад
В Подмосковье девочка попала под асфальтоуборщик
Фото: РИА Новости
В подмосковном Щелкове девочка-подросток попала под асфальтоуборщик и получила травмы. В настоящее время ребенок госпитализирован, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе прокуратуры области.
Отмечается, что 15-летняя девочка получила удар стрелой асфальтоуборщика. В больнице у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и поверхностные раны.
Прокуратура возбудила проверку, в ходе которой рабочим будет дана оценка по соблюдению техники безопасности при проведении дорожных работы.
В июле сообщалось, что трехлетний ребенок получил травмы на прогулке, выпав с батута и ударившись о бетонное покрытие площадки. Родители малыша обвинили в случившемся 32-летнюю няню.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Lenta.ru , Московская область
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