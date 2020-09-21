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Мужчина скончался после прыжка с Крымского моста в Москву-реку 

Агентство «Москва» 18 минут назад
Мужчина скончался после прыжка с Крымского моста
Фото: РИА Новости
В центре Москвы мужчина спрыгнул с Крымского моста в воду, пострадавший скончался, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах столицы.

«Мужчина спрыгнул с Крымского моста. Спасатели на катере выехали к месту происшествия. С поверхности воды подняли мужчину 60-65 лет без признаков жизни. В результате реанимационных действий мужчина в сознание не пришел и был передан медикам, которые констатировали смерть», — сказал собеседник агентства.

Полиция следует к месту происшествия.
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Происшествия , АГН "Москва" , Москва
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