Мужчина скончался после прыжка с Крымского моста

«Мужчина спрыгнул с Крымского моста. Спасатели на катере выехали к месту происшествия. С поверхности воды подняли мужчину 60-65 лет без признаков жизни. В результате реанимационных действий мужчина в сознание не пришел и был передан медикам, которые констатировали смерть», — сказал собеседник агентства.